На Светлану Анохину завели уголовное дело по статье о дискредитации армии

На журналистку и основательницу правозащитного проекта "Марем" Светлану Анохину завели уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. Поводом для этого послужили ее антивоенные посты в инстаграме. Первым об уголовном деле сообщил телеграм-канал "Сапа".

Как рассказала Анохина Кавказ.Реалии, она давно ждала этого дела, потому что полицейские приходили к её матери и интересовались – её ли это инстаграм? Какие именно посты посчитали так называемой дискредитацией армии , пока неизвестно. По словам Анохиной, с её "однозначной позицией любой пост может так расцениваться".

Правозащитница считает, что сотрудники силовых ведомств осведомлены, что она находится не в России, и понимают бесперспективность её привлечения к уголовной ответственности. Однако, по словам Анохиной, если она находится в стране, у которой договоренность о выдаче с Россией, её могут "депортировать или удерживать так же, как удерживают людей в Армении", - добавила Светлана Анохина.

Официальные структуры на данный момент не комментируют новость об уголовном деле в отношении дагестанской правозащитницы.

Статья о дискредитации российской армии появилась в административном и уголовном кодексах России вскоре после начала её военного вторжения в Украину в феврале 2022 года. В марте 2023-го наказания были ужесточены.

"Дискредитацией" российские суды считают распространение любых сведений о войне, отличающихся от официальной позиции Минобороны, а также антивоенные высказывания, призывы к миру и, например, использование слова "война" вместо рекомендованного термина "специальная военная операция".

В случае повторного нарушения может быть возбуждено уголовное дело, предусматривающее лишение свободы на срок до семи лет.