В 2022 году россияне заплатили более 150 млн рублей за "дискредитацию"

В прошлом году по статье о так называемой дискредитации армии на граждан России были наложены штрафы на общую сумму 151 257 500 рублей. Это следует из отчёта судебного департамента при Верховном суде.

По статистике, которую приводит издание "Медазона", за 2022 год в суды поступило 5 622 административных дела о "дискредитации" военных. По ним назначили 4 439 штрафов и вынесли одно предупреждение.

По данным "Медиазоны", к середине апреля 2023 года в районные суды поступило уже более 6 500 протоколов по той же статье.

Статья о дискредитации российской армии появилась в административном и уголовном кодексах России вскоре после начала её военного вторжения в Украину в феврале 2022 года. В марте 2023 наказания были ужесточены.

"Дискредитацией" российские суды считают распространение любых сведений о войне, отличающихся от официальной позиции минобороны, а также антивоенные высказывания, призывы к миру и, например, использование слова "война" вместо рекомендованного термина "специальная военная операция". За них россиянам грозят штрафы до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

В случае повторного нарушения может быть возбуждено уголовное дело, предусматривающее лишение свободы на срок до семи лет.