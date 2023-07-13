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На свободу вышел Руслан Костыленков, осуждённый по делу "Нового величия"

Руслан Костыленков

На свободу вышел ещё один осуждённый по делу "Нового величия" Руслан Костыленков. Об этом в четверг сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Юлию Евдокимову.

Костыленков находился в заключении с марта 2018 года. Тогда его и еще нескольких человек задержали по уголовному обвинению в создании экстремистского сообщества. Адвокаты и сами обвиняемые по делу рассказывали, что сообщество "Новое величие" появилось при активном участии внедренного сотрудника спецслужб, отмечает "ОВД-Инфо".

В августе 2020 года Люблинский районный суд Москвы вынес приговоры семи обвиняемым по делу, включая Костыленкова. Последнему назначили семь лет колонии строгого режима с учётом срока, проведенного в СИЗО (день в изоляторе за полтора дня в колонии). Реальные сроки тогда же получили Пётр Карамзин и Вячеслав Крюков. Оба уже вышли на свободу.

Руслан Костыленков отбывал наказание в исправительной колонии №2 в Костромской области. Незадолго до приговора "Медуза" опубликовала письмо Костыленкова, в котором он рассказал о дне его задержания. По словам осужденного, его били по разным частям тела и душили пакетом, требуя признательных показаний.

  • Уголовное дело в отношении "Нового величия" возбудили в марте 2018 года. По версии следствия, семеро молодых людей, младшей из которых было 19 лет, а старшему – 33 года, создали экстремистское сообщество и готовили государственный переворот. Адвокаты подсудимых доказывали, что уголовное дело – результат провокации сотрудников правоохранительных органов.

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