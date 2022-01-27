На таджикско-киргизской границе произошёл вооружённый конфликт

Пограничники с обеих сторон таджикско-киргизской границы открыли огонь друг по другу вечером 27 января. Сообщается о применении миномётов и гранатомётов. Об этом передают Таджикская служба Радио Свобода — Радио Озоди и Радио Азаттык.

Бишкек и Душанбе входят в один военный союз — ОДКБ. Однако на границе двух стран регулярно происходят вооружённые конфликты. Обычно это происходит из-за спорных территорий — из 970 километров общей границы делимитировано и демаркировано чуть больше половины.

В этот раз стороны обвинили друг друга в перекрытии дороги Баткен — Исфана между двумя киргизскими городами. Обе стороны утверждают, что вели только ответный огонь. На место происшествия выехали чиновники двух стран для деэскалации конфликта.

Радио Азаттык со ссылкой на киргизские погранвойска сообщает, что на 20:30 обстановка на границы характеризуется как напряжённая, а перестрелки продолжаются. Остановить противостояние стороны призвал генсекретарь ОДКБ.