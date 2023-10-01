На территории мемориала жертвам репрессий установили бюст Сталина

В Тверской области на территории мемориального комплекса "Медное", который посвящён жертвам политических репрессий, установили бюсты Иосифа Сталина, Владимира Ленина, Михаила Калинина и Феликса Дзержинского, сообщает издание 7х7.

Отмечается, что в "Медном" похоронены польские военнопленные, расстрелянные в 1940 году региональным управлением НКВД, а также советские граждане – жертвы сталинского террора. Ранее там был установлен памятный знак "соотечественникам, жертвам войн и репрессий".

По информации СМИ, в ближайшие дни на территории мемориала планируют открыть некую выставку, в связи с чем и были установлены скульптуры советских руководителей. Директор "Медного" Александр Чуносов назвал это "логичным и понятным".

"Это же эпоха. Они что, не имели отношения к репрессиям? В чём здесь вы видите нестыковку?", - цитирует Чуносова издание "Подъём".

По данным правозащитного общества "Мемориал", установка скульптур - прямое указание Государственного центрального музея современной истории и директора комплекса "Медное".