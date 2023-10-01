На территории мемориала жертвам репрессий установили бюст Сталина

В Тверской области на территории мемориального комплекса "Медное", который посвящён жертвам политических репрессий, установили бюсты Иосифа Сталина, Владимира Ленина, Михаила Калинина и Феликса Дзержинского, сообщает издание 7х7.
Отмечается, что в "Медном" похоронены польские военнопленные, расстрелянные в 1940 году региональным управлением НКВД, а также советские граждане – жертвы сталинского террора. Ранее там был установлен памятный знак "соотечественникам, жертвам войн и репрессий".
По информации СМИ, в ближайшие дни на территории мемориала планируют открыть некую выставку, в связи с чем и были установлены скульптуры советских руководителей. Директор "Медного" Александр Чуносов назвал это "логичным и понятным".
"Это же эпоха. Они что, не имели отношения к репрессиям? В чём здесь вы видите нестыковку?", - цитирует Чуносова издание "Подъём".
По данным правозащитного общества "Мемориал", установка скульптур - прямое указание Государственного центрального музея современной истории и директора комплекса "Медное".
- В годы правления Иосифа Сталина жертвами массовых репрессий в СССР стали миллионы людей. После его смерти многие репрессированные были реабилитированы, а связанные со Сталиным объекты, в том числе города, - переименованы. Снесли также памятники советскому вождю. Однако в последние годы в ряде городов России были вновь поставлены памятники Сталину. Как правило, их устанавливают на частной территории, например во дворах обкомов КПРФ. Есть, однако, и скульптуры в публичных местах, как в Волгограде. В августе восьмиметровый памятник Сталину открыли в городе Великие Луки.
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