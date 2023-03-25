На учителя в Копейске завели уголовное дело за унижение ребёнка

На учителя истории в Копейске Челябинской области завели уголовное дело за жестокое обращение с шестиклассником.

Поводом для возбуждения дела стала аудиозапись, опубликованная родителями школьников. Они утверждают, что это разговор учителя местной школы с шестиклассником. На аудио слышны угрозы взрослого ребёнку, звуки шлепков и борьбы. Запись передали изданию 74.ru.

По информации издания, учитель оставил шестиклассника после урока и, когда остальные дети ушли, стал отчитывать его за поведение и смешки в свой адрес. Судя по записи, педагог обзывает ребёнка "соплёй зелёной", требует встать на колени и грозит помочиться на него. Мальчик несколько раз извиняется в слезах.

Учителя отстранили от работы, но пока не уволили: идут следственные действия, рассказала директор школы.

В январе "Черта" опубликовала спецпроект "Школа", в котором рассказала, как устроено насилие в школах и как ему противостоять. Также журналисты поговорили с теми, кто столкнулся с жестоким обращением в школах и спортивных секциях.