На учителя в Копейске завели уголовное дело за унижение ребёнка

На учителя истории в Копейске Челябинской области завели уголовное дело за жестокое обращение с шестиклассником.
Поводом для возбуждения дела стала аудиозапись, опубликованная родителями школьников. Они утверждают, что это разговор учителя местной школы с шестиклассником. На аудио слышны угрозы взрослого ребёнку, звуки шлепков и борьбы. Запись передали изданию 74.ru.
По информации издания, учитель оставил шестиклассника после урока и, когда остальные дети ушли, стал отчитывать его за поведение и смешки в свой адрес. Судя по записи, педагог обзывает ребёнка "соплёй зелёной", требует встать на колени и грозит помочиться на него. Мальчик несколько раз извиняется в слезах.
Учителя отстранили от работы, но пока не уволили: идут следственные действия, рассказала директор школы.
В январе "Черта" опубликовала спецпроект "Школа", в котором рассказала, как устроено насилие в школах и как ему противостоять. Также журналисты поговорили с теми, кто столкнулся с жестоким обращением в школах и спортивных секциях.
- За жестокое обращение с детьми учителям грозит до трёх лет лишения свободы с запретом заниматься педагогической деятельностью в течение пяти лет.
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