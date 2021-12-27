В Барнауле заведующую детсадом осудили по делу об истязании детей

В Барнауле суд признал виновными по делу об истязаниях детей бывшую заведующую и четырех воспитателей частного детского сада "Хеппи Беби". Они приговорены к условному наказанию. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следствием и судом установлено, что с июня 2017 по апрель 2018 года осужденные педагоги неоднократно причиняли детям физические и нравственные страдания, систематически избивали и наказывали. Кроме того, малолетних детей якобы в воспитательных целях помещали по одному в тёмное помещение. Об этом знала заведующая, но никаких мер не принимала. Пострадавшими признаны 14 воспитанников частного детсада в возрасте от двух до шести лет.

В июне 2018 года родители пожаловались в Следственный комитет на жестокое обращение с их детьми в частном детском саду "Хеппи Беби". Одна из матерей после жалоб сына посмотрела камеры видеонаблюдения, установленные в группах, и увидела, что воспитатель бьет детей, вытаскивает из кровати тех, кто не хочет спать, наказывает непослушных во время занятий и запирает их в кабинках. По словам родителей, в последнее время их дети стали бояться тёмных помещений и не хотели ходить в сад.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину не признали. Суд назначил бывшей заведующей четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Четверо воспитателей получили от трех до пяти лет условно с испытательным сроком в три года. Судом также удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении вреда.