На Венедиктова составили протокол о "нежелательной организации"

В Черёмушкинский районный суд Москвы поступил административный протокол об участии в деятельности так называемой нежелательной организации в отношении бывшего главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктов, обратила внимание "Медиазона".

Что именно вменяют Венедиктову, неизвестно.

Сам он написал в своем телеграм-канале, что узнал о протоколе из СМИ, а повестка в суд ему пришла 14 апреля - Венедиктов отметил, что это 25-я годовщина захвата НТВ - перехода телеканала под контроль властей. "Нет, я не сотрудничал с никакой "нежелательной организацией" из 358, что в реестре", - сообщил он, добавив, что находится в Москве.

По административной статье о нежелательной организации россиянам грозят штрафы от 5 до 15 тысяч рублей. Уголовное дело по подобной статье могут возбудить за участие в деятельности нежелательной организации, если ранее человека уже привлекали за это к ответственности, за это предусмотрено до четырех лет лишения свободы.

Алексей Венедиктов был главным редактором радио "Эхо Москвы" с 1998 по 2022 год. Радиостанция и сайт "Эха Москвы" были заблокированы Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры 1 марта 2022 года из-за "заведомо ложных сведений" о войне в Украине. После этого основной акционер радиостанции – окологосударственный холдинг "Газпром-медиа" – закрыл редакцию.

Венедиктов заявлял, что претензии ведомства "не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами, являются голословными и оскорбительными для журналистов и граждан России".

Осенью 2022 года живущий за границей бывший журналист "Эха Москвы" Максим Курников объявил о запуске проекта "Эхо". Сайт почти сразу заблокировали, а позже объявили "нежелательной" организацией летом 2025 года.

Сам Венедиктов находится в реестре "иностранных агентов" с апреля 2022 года. После российского вторжения в Украину он выступил против войны, однако не уехал из России. Ряд российских оппозиционных деятелей, в частности представители ФБК, обвиняют Венедиктова в связях с властями.