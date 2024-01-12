Венедиктов подал иск к "Газпром-Медиа" на 1,1 миллиарда рублей

Компания-владелец закрытого Радио "Эхо Москвы" — "Эмхк" — подала иск на возмещение убытков на сумму 1,1 млрд рублей к членам совета директоров в связи с закрытием радиостанции 3 марта 2022 года и требует признать незаконными действия совета директоров.

Карточка иска размещена в базе арбитражных дел. На это обратила внимание газета "Ведомости".

Основной акционер компании "Эмхк" (32,6% акций) Алексей Венедиктов, признанный Минюстом иностранным агентом, подтвердил газете "Ведомости" информацию об иске.

Как сообщает РБК, в качестве ответчиков названы члены совета директоров ЗАО "Эхо Москвы": заместитель генерального директора "Газпром-Медиа" Юлия Голубева, президент "ГПМ Радио" Юрий Костин и его гендиректор Вадим Терещук, гендиректор ЗАО Екатерина Павлова и бывший член совета директоров Леонид Савков.

Алексей Венедиктов пояснил, что "Эмхк" требует взыскания убытков с членов совета директоров и гендиректора ЗАО "Эхо Москвы", которые были обусловлены прекращением деятельности средств массовой информации, принадлежавших "Эмхк", и отказом от прав на товарные знаки "Эхо Москвы" и "Радио Эхо Москвы".



Иск был подан 12 декабря. В определении о принятии искового заявления говорится, что "Эмхк" требует взыскать солидарно с Голубевой, Костина и Савкова убытки в размере 892 млн 991 тысячи рублей, с Голубевой, Терещук и Павловой солидарно — 200 млн 86 тысяч рублей, а также признать их действия незаконными.