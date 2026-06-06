На войне в Украине погиб участник прямой линии Путина Очир-Горяев

На войне в Украине погиб российский офицер, уроженец Калмыкии Наран Очир-Горяев, получивший известность в декабре прошлого года, когда он трижды пообщался с президентом Владимиром Путиным и сыграл активную роль в его так называемой прямой линии.

О гибели старшего лейтенанта, Героя России Нарана Очир-Горяева сообщил в своём телеграм-канале глава Калмыкии Бату Хасиков. Об обстоятельствах гибели не сообщается.

В декабре 2025 года именно Очир-Горяев доложил Путину о взятии Северска Донецкой области, в ходе которого он командовал штурмовой ротой. Это последний на данный момент крупный украинский населённый пункт, взятый российскими войсками. "Решительность, самоотверженность и воинское мастерство Нарана спасли жизни бойцов и привели к стратегической победе", - писал тогда Хасиков. Впоследствии он получил от Путина награду, а 19 декабря сидел в первом ряду во время "прямой линии", причём Путин неоднократно обращался к нему, переадресовывая вопросы, связанные с боевыми действиями. Помимо прочего, Путин выступил с утверждением, что Очир-Горяев рассказывал ему, что украинские военные якобы "расстреливали бабушек", и теперь российские войска "готовы идти дальше и добивать эту гадину".

Независимые расследователи подтвердили гибель на войне в Украине более 230 тысяч российских военных, последние оценки потерь, которые дают западные разведки, ещё выше.