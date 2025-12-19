Когда закончится война?

19 января Владимир Путин провёл "прямую линию".

Журналист NBC задал вопрос о том, готов ли Путин взять на себя ответственность за гибель людей в будущем году. Путин ответил, что Россия не ответственна за их гибель, поскольку конфликт развязала Украина.

Журналист BBC спросил, планирует ли Россия "новые специальные военные операции", Путин заявил, что их не будет, "если вы (Запад) не будете нас надувать, как уже надули". И повторил, что Запад уже воюет с Россией руками Украины.

Отвечая на вопрос о перспективах мирного урегулирования, Путин заявил, что Украина "отказывается от завершения конфликта мирными средствами", но при этом "есть сигналы" из Киева о "готовности к диалогу". По словам Путина, Россия готова завершить конфликт на условиях, названных в его выступлении в МИДе в прошлом году. Речь идёт о выводе украинских войск из четырёх областей, на аннексию которых претендует Россия.

Отреагировал Путин и на фото президента Украины Владимира Зеленского из Купянска. О взятии этого города Путину докладывали два раза. Путин заявил, что Зеленский "артист и артист талантливый". ВСУ называют заявления Москвы о взятии Купянска ложными.

Путин объявил, что атаки Киева на нефтяные танкеры не нарушат поставки, но пообещал ответные действия.

Говоря о желании ЕС выдать Украине кредит из замороженных российских активов, Путин отметил, что Россия будет судиться за эти деньги.

Снижение темпов экономического роста он назвал "сознательным шагом" и "платой за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей". Рост экономики России, по его словам, за три года составил 9,7%, что "намного выше, чем в Европе". При этом Кабмин ожидает, что федеральный бюджет РФ будет дефицитным до 2042 г.

"Прямая линия" длилась несколько часов. В первом ряду сидел Наран Очир-Горяев, командир штурмовой роты, участвовавший в захвате Северска. К нему Путин не раз обращался как к своему "соведущему".

Заявления Путина обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политологами Евгением Рощиным и Марией Снеговой.