На войне в Украине погибли три российских криминальных авторитета

На войне в Украине убиты три российских криминальных авторитета, которые были осуждены в России на длительные сроки за создание ОПГ и убийства, но в прошлом году были завербованы в колониях в ряды "ЧВК Вагнера". Об этом сообщается в материале расследовательской группы Bellingcat.

Речь идёт о 59-летнем Сергее Максименко и 55-летних Андрее Бережных и Игоре Куске.

По данным Bellingcat, Максименко в 1997 году возглавил в городе Пенза преступную группировку под названием "Олимпия", которая занималась организацией проституции, рэкетом и убийствами бизнесменов. Позже он был арестован и приговорён к 25 годам лишения свободы. Свой срок отбывал в Мордовии, откуда и уехал на войну. Погиб Максименко в декабре прошлого года.

Бережных также отбывал 25-летний тюремный срок по обвинению в торговле оружием, многочисленных убийствах и покушениях на убийства, совершённых в Саратовской области организованной преступной группировкой, которой он руководил. Утверждается, что Бережных погиб в Украине 8 декабря 2022 года - через месяц после того, как был завербован в "ЧВК Вагнера". Bellingcat отмечает, что во время Рождества в честь покойного была устроена служба в Балаковском соборе Святой Троицы.

Игорь Куск, согласно материалам суда, приговорившего его к 23 годам заключения, создал свою преступную группировку в 1998 году в Татарстане, которая называлась по его фамилии - "Кусковские". На счету ОПГ - несколько заказных убийств бизнесменов. В "ЧВК Вагнера" Куск попал из колонии в Сыктывкаре, столице Республики Коми. При этом, как пишет Bellingcat, отправиться воевать в Украину он хотел ещё до того, как представители частной военной компании начали ездить по колониям и предлагать заключённым вступить в свои ряды. В результате Куск попал на передовую в районе города Бахмут, где и погиб. Утверждается, что на похоронах криминального авторитета присутствовали более 700 человек.