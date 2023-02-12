Пленные бойцы "ЧВК Вагнера" рассказали CNN о потерях и убийствах

Двое россиян, взытые в плен в Украине и утверждающие, что они являются бывшими заключёнными, завербованными "ЧВК Вагнера", рассказали американской телекомпании CNN об огромных потерях российских войск в ходе боевых действий и о расстрелах наёмников "Вагнера" их собственными командирами.

CNN не называет имён тех, с кем говорили журналисты, из соображений их безопасности. Подчёркивается, что разговор шёл в присутствии украинских военных.

Утверждается, что россияне были взяты в плен в конце прошлого года. Оба ранее отбывали длительные тюремные сроки, один из них - 20 лет лишения свободы за убийство.

Пленные описали наступление на Белогоровку в Луганской области. По их словам, из 90 человек, бывших в их отряде, под артиллерийским огнём погибли 60. По словам бойцов "ЧВК Вагнера", большие потери не являются препятствием для продолжения наступления: "Если одна из групп не добивается успеха, вперёд идёт следующая. Если и она проваливается, вперёд посылают третью". Утверждается, что тех, кто отступил, не выполнив задачу, расстреливают на месте. Один из собеседников CNN рассказал о случае, когда был расстрелян боец, отказавшийся идти в атаку; его заставили вырыть себе могилу. При этом, как утверждают пленные, не обеспечена эвакуация раненых с поля боя, они должны добираться до своих собственными силами.

Пленные заявили, что вербовку в их колонии осуществлял лично основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин, обещая помилование и снятие судимости после 6 месяцев боёв, а также денежное вознаграждение и выплату кредитов.

Также, по словам собеседников CNN, им было сказано, что они будут сражаться с наёмниками из стран Запада, в частности Польши и Германии, поскольку украинская армия якобы бежала.

Пригожин или другие представители ЧВК пока не комментировали интервью.