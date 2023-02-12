Пленные бойцы "ЧВК Вагнера" рассказали CNN о потерях и убийствах

Двое россиян, взытые в плен в Украине и утверждающие, что они являются бывшими заключёнными, завербованными "ЧВК Вагнера", рассказали американской телекомпании CNN об огромных потерях российских войск в ходе боевых действий и о расстрелах наёмников "Вагнера" их собственными командирами.
CNN не называет имён тех, с кем говорили журналисты, из соображений их безопасности. Подчёркивается, что разговор шёл в присутствии украинских военных.
Утверждается, что россияне были взяты в плен в конце прошлого года. Оба ранее отбывали длительные тюремные сроки, один из них - 20 лет лишения свободы за убийство.
Пленные описали наступление на Белогоровку в Луганской области. По их словам, из 90 человек, бывших в их отряде, под артиллерийским огнём погибли 60. По словам бойцов "ЧВК Вагнера", большие потери не являются препятствием для продолжения наступления: "Если одна из групп не добивается успеха, вперёд идёт следующая. Если и она проваливается, вперёд посылают третью". Утверждается, что тех, кто отступил, не выполнив задачу, расстреливают на месте. Один из собеседников CNN рассказал о случае, когда был расстрелян боец, отказавшийся идти в атаку; его заставили вырыть себе могилу. При этом, как утверждают пленные, не обеспечена эвакуация раненых с поля боя, они должны добираться до своих собственными силами.
Пленные заявили, что вербовку в их колонии осуществлял лично основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин, обещая помилование и снятие судимости после 6 месяцев боёв, а также денежное вознаграждение и выплату кредитов.
Также, по словам собеседников CNN, им было сказано, что они будут сражаться с наёмниками из стран Запада, в частности Польши и Германии, поскольку украинская армия якобы бежала.
Пригожин или другие представители ЧВК пока не комментировали интервью.
- "ЧВК Вагнера" – неофициальное российское вооружённое подразделение, которое не относится к Минобороны России или другим государственным структурам. Бойцы "ЧВК Вагнера" участвуют в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Наёмников подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.
- О том, что Пригожин объезжает российские колонии, предлагая заключённым отправиться на войну в составе "ЧВК Вагнера", первые сообщения появились летом прошлого года. Точных данных о том, сколько заключённых завербовано, нет, однако, по утверждениям правозащитников и источников различных СМИ, речь может идти о десятках тысяч человек.
- На днях Пригожин заявил, что "ЧВК Вагнера" остановила вербовку заключённых в российских колониях для участия в войне в Украине.
- Большие потери при попытке наступления на Белогоровку летом прошлого года признавали и российские провоенные ресурсы.
- В январе стало известно, что бывший командир наёмников "ЧВК Вагнера" Андрей Медведев запросил политического убежища в Норвегии. Он нелегально пересёк российско-норвежскую границу. Перед этим он выступил с заявлениями об издевательствах бойцов "ЧВК Вагнер" друг над другом.
- На то, что "ЧВК Вагнера" расправляется с "предателями", неоднократно намекал сам Пригожин. Близкие к группировке ресурсы осенью прошлого года опубликовали видео, на котором предположительно было запечатлено убийство кувалдой Евгения Нужина, бывшего заключённого, завербованного "ЧВК Вагнера", сдавшегося в плен, а затем при невыясненных обстоятельствах вновь оказавшегося в России. Пригожин прямо не подтвердил и не опроверг, что Нужин был убит. Собеседники Би-би-си в российских колониях утверждали, что им показывали видео и с другими подобными убийствами.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.