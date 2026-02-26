На войну по квоте

В России начинают призывать студентов на войну. В Дальневосточном федеральном университете существует квота по призыву учащихся на контракт. Внутренние документы университета во Владивостоке опубликовала бывшая советница ректора Марина Баринова. Всего от университета требуется 32 студента и 267 мужчин для контракта с Минобороны.

Более сорока вузов предлагают своим студентам службу по контракту. В СПБГУ и ВШЭ предлагают по 50 тысяч рублей за заключение контракта. Руководство этих вузов обещает, что учащихся отправят управлять дронами, хотя за распределение отвечает военкомат и гарантировать конкретные войска невозможно.

В России наблюдается тенденция к сокращению обладателей высшего образования. При этом Минобрнауки сократило 13 процентов платных мест в вузах. Исследование ВШЭ показывает, что всё меньше школьников переходят из 9 го класса в 10-й, всё больше учащихся переходит в колледжи техникумы.

О давлении на студентов, квоты для призыва и будущее высшего образования говорим с политиком Михаилом Лобановым.