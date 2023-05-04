На встрече в Анкаре случилась потасовка делегатов РФ и Украины

В Анкаре во время работы Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества произошла потасовка между участниками российской и украинской делегаций.

Видео конфликта опубликовал украинский журналист Денис Гороховский. На кадрах видно, как представитель российской делегации вырывает украинский флаг из рук депутата Верховной рады Александра Мариковского. В ответ украинский депутат нападает на россиянина и отбирает у него флаг.

Агентство ТАСС позднее сообщило, что представитель Украины напал на российского делегата Валерия Ставицкого. О том, что россиянин вырвал украинский флаг, в новости ТАСС не упомянуто.

По данным посольства России в Анкаре, Ставицкого после потасовки отправили в больницу.

Российские телеграм-каналы обращают внимание, что Мариковский вышел с флагом в тот момент, когда депутат Госдумы России Ольга Тимофеева давала комментарий журналистам.

Ранее во время заседания Парламентской ассамблеи представители Украины предприняли попытку прервать выступление российской делегации. Украинские делегаты развернули свои флаги. Между участниками встречи произошла перепалка.

Спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп призвал участников встречи воздержаться от "неуместных действий".

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