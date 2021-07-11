На выборах в Молдавии лидируют сторонники президента Майи Санду

В Молдавии в результате состоявшихся в воскресенье внеочередных парламентских выборов в парламент прошли три партии из двадцати, участвовавших в избирательной кампании.



Президентская Партия действия и солидарности (ПДС) лидирует. Сторонники Майи Санду получили 47% голосов избирателей.



Противостоящий им блок коммунистов и социалистов во главе с бывшими президентами Республики Молдова Владимиром Ворониным и Игорем Додоном получил 31% голосов.



У национал-консервативной партии "Шор" во главе с предпринимателем Иланом Шором - 6,65%.



Эти результаты объявлены поздно вечером 11 июля Центральной избирательной комиссией Республики Молдова после обработки 90% протоколов.



По оценке председателя ЦИК, досрочные парламентские выборы в Молдавии прошли без существенных нарушений. Явка избирателей составила 48,1%.

Досрочные выборы в парламент были назначены из-за политического кризиса, вызванного примерно равным распределением сил во властных структурах между сторонниками пророссийского курса и их оппонентами во главе с Майей Санду, выступающими за сближение с Европейским союзом.