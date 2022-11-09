На промежуточных выборах в США продолжается подсчёт голосов

На промежуточных выборах в США, во время которых американцы полностью переизбирают Палату представителей, треть мандатов в Сенате, законодательные собрания и губернаторов во многих штатах, идет подсчёт голосов.

Первые результаты уже появляются, однако они пока не дают возможности предсказать, какая из двух партий - Демократическая или Республиканская - будет контролировать Сенат и Палату представителей. На кону – все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате.

К 10:30 (мск) демократам удалось с перевесом в 2,2% перехватить место сенатора-республиканца от штата Пенсильвания. У Демократической партии будет как минимум 48 мест в Сенате, у Республиканской – 47. Подсчёт продолжается.

На выборах в Палату представителей пока лидируют республиканцы: 195 мест против 167 у демократов. Однако ещё неизвестны результаты из западных штатов, а в большинстве их округов ожидается победа кандидатов от Демократической партии.

Согласно результатам экзитполов, которые приводит телеканал Си-эн-эн, ситуация складывается в пользу республиканцев, а большинство граждан США недовольны направлением движения страны и деятельностью президента-демократа Джо Байдена.

В настоящее время демократы удерживают хрупкий контроль над обеими палатами Конгресса, но предвыборные опросы показывают: республиканцы, скорее всего, получат большинство в Палате представителей и, возможно, в Сенате, пишет "Голос Америки". Для контроля над Палатой республиканцам необходимы дополнительные пять мандатов. Для Сената определяющими называют результаты голосования в Пенсильвании, Неваде, Джорджии и Аризоне.

В то же время опасения избирателей по поводу высокой инфляции и преступности могут лишить демократов большинства в законодательных органах власти, несмотря на предупреждения об угрозе правам женщин (республиканцы добиваются запрета на аборты) и подрыве демократических норм.

Согласно опросу, который был проведен во вторник агентством Edison Research на участках для голосования, инфляция и аборты оказались главными проблемами, волнующими избирателей.

Опрос Reuters/Ipsos, проведенный на этой неделе, показал, что только 39% американцев одобряют деятельность Джо Байдена на посту президента сраны. Некоторые кандидаты от Демократической партии намеренно дистанцировались от Белого дома, поскольку популярность президента в последние месяцы снизилась.

Если республиканцы получат контроль над Конгрессом, то это даст им право блокировать большую часть стратегии администрации в следующие два года, включая противодействие российской агрессии в Украине. Некоторые республиканцы уже призвали сократить помощь Киеву. В администрации Байдена заверяют, что поддержка Соединенными Штатами Украины останется "незыблемой и непоколебимой" и после промежуточных выборов.