"Русофобский консенсус". Владимир Абаринов - о выборах в США

Сегодня, 8 ноября, американцы проглосуют на промежуточных выборах. Зачем нужны выборы в Конгресс посреди президентского срока? Затем, что срок полномочий членов нижней палаты два года, а верхней шесть. Поэтому раз в два года американцы переизбирают треть Сената и полный состав Палаты представителей. А кроме того губернаторов, кому подошел срок, законодателей штатов и множество местных чиновников, но эти последние чаще всего избираются не под партийными знаменами, а в своём индивидуальном качестве. В отличие от президентских все эти выборы - прямые.



Как правило, президентская партия на промежуточных выборах теряет места в Конгрессе, а часто и контроль над ним. Это вполне естественно: граждане винят во всех проблемах действующую власть, избиратель редко бывает доволен положением в стране. За всю историю США партия президента только семь раз увеличила своё представительство в одной или другой палате и только дважды в обеих. Остальным президентам приходилось иметь дело с полностью оппозиционным или разделённым Конгрессом. Многие считают, что так и должно быть, иначе получается однопартийная система. По всем прогнозам, после 8 ноября демократы станут фракцией меньшинства в нижней палате парламента. Для этого республиканцам нужно получить в Палате представителей дополнительно пять мест, но аналитики говорят, что если демократы потеряют 20, то они могут считать, такой исход везением. О Сенате этого с уверенностью сказать нельзя, но вполне вероятно, что и контроль над Сенатом по итогам сегодняшнего голосования перейдет к республиканцам.



Как всегда, главное, что заботит американцев - экономика, а точнее - инфляция. У этой напасти много причин, и далеко не во всех виновато правительство, но трудно спорить с фактом: цена потребительской корзины растёт. За последний год продовольствие подорожало на 11,2 процента, энергия почти на 20. На втором месте в списке проблемных приоритетов рост преступности, на третьем непомерные расходы правительства. Право на аборт, которое демократы попытались сделать главным вопросом повестки дня, осталось приоритетом только для них самих. В последние перед выборами дни Джо Байден надеялся на сдвиг в пользу демократов вследствие хороших новостей об экономике. Они действительно есть, но опять-таки это не обязательно заслуга правящей партии.

Большинство в обеих партиях состоит из умеренных, а значит, договороспособных членов

В любом случае для президента и его однопартийцев неудача на промежуточных выборах - не конец света. На то и разделение властей, чтобы одна ветвь договаривалась с другой, искала компромисс. Но для этого нужна политическая воля обеих сторон. Ее наличие как в республиканском стане, так и в радикальном, прогрессистском крыле Демократической партии сомнительно. Америка в этом отношении остаётся расколотой страной. По любым вопросам позиции избирателей, в зависимости от их партийных предпочтений, делятся практически пополам. Достаточно сказать, что большинство республиканских кандидатов в Конгресс - отрицатели итогов президентских выборов 2020 года. А через неделю после промежуточных выборов собирается объявить о своем решении избираться на второй срок Дональд Трамп. Но сторонники двух главных партий - это только две трети электората, даже меньше. Третью треть (а точнее - 38 процентов) составляют независимые избиратели. За их голоса и борются кандидаты. Опираться на базу, состоящую только из трампистов, просто арифметически неразумно.



Надеются ли в Кремле, что с переходом контроля над Конгрессом к республиканцам США смягчат свою политику в отношении России? Во всяком случае, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов уже подстелил соломки: по его мнению, "русофобский консенсус", как он выразился, сохранится в Америке и после выборов. Вряд ли есть основания всерьез опасаться и сокращения американской помощи Украине. Ведь лидер республиканцев в нижней палате Кевин Маккарти, взбудораживший всех своим заявлением на эту тему, говорил лишь о том, что Америка не должна выписывать Киеву "карт-бланш", то есть чек без указания суммы. Столкнувшись с непониманием в рядах однопартийцев, он объяснил: пресса вырвала его слова из контекста - он имел в виду не сокращение помощи, а прозрачность в её предоставлении.



После выборов следует ожидать обострения партийного противостояния. Но в конечном счете большинство в обеих партиях состоит из умеренных, а значит, договороспособных членов.

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель



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