На выборах в Японии побеждают сторонники премьера Санаэ Такаити

На парламентских выборах в Японии убедительную победу одерживают сторонники премьер-министра Санаэ Такаити. Таковы данные опросов на выходах с избирательных участков, опубликованные после завершения голосования японской общественной телерадиокомпанией NHK.

Согласно основанным на данных экзитполов прогнозам, Либерально-демократическая партия премьера Такаити получит от 274 до 328 мест в нижней палате парламента из 465. Для большинства необходимо 233 места. Предварительные официальные итоги выборов ожидаются в ближайшее время.

Аналитики предсказывали победу Либерально-демократической партии, отмечая высокие показатели одобрения деятельности Такаити, которая возглавила правительство в октябре прошлого года, став первой женщиной-премьером Японии.



64-летняя Санаэ Такаити пришла к власти на фоне неудач правящей коалиции, которая утратила к тому моменту большинство в обеих палатах парламента. Она объявила досрочные выборы.

Голосование прошло в сложных погодных условиях - большую часть Японии накрыли сильные снегопады. Явка избирателей была чуть ниже, чем на предыдущих выборах в 2024 году. Парламентские выборы в Японии впервые за 36 лет прошли в зимнее время года.

Такаити придерживается правых взглядов, её сравнивают с бывшим британским премьером Маргарет Тэтчер, которую называли "железной леди". Она особенно популярна среди молодых избирателей - в том числе благодаря своим успехам в коммуникации в социальных сетях. В поддержку Такаити выступил президент США Дональд Трамп, назвавший её "сильным, влиятельным и мудрым лидером". Внимание привлекли высказывания Такаити о том, что Япония в случае нападения Китая на Тайвань может оказать Тайбэю военную помощь. Пекин резко отреагировал на эти слова, однако Такаити не отказалась от своей позиции.