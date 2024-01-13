На выборы президента РФ не позовут "недружественных" наблюдателей

ЦИК не будет приглашать наблюдателей из "недружественных" стран на выборы президента России. Об этом "Известиям" сообщил член комиссии Павел Андреев.

"ЦИК направляет приглашения только своим контрагентам — избирательным органам в других странах и в международные профильные отраслевые [организации]. Избирательные органы недружественных стран мы не приглашали", – сказал Андреев.

По его словам, многие государства заинтересованы в том, чтобы отправить своих наблюдателей для работы на президентских выборах, но "логистика поездок в Россию сейчас нетривиальна".

Ранее ЦИК рассказывал, что в наблюдении примут участие представители стран СНГ, Сербии, Венесуэлы, Бангладеш, Зимбабве и ещё нескольких стран Африки и Азии.

В Госдуме и Совете Федерации "Известиям" сказали, что они тоже не планируют приглашать наблюдателей из "недружественных" стран. В этом списке сейчас 49 государств, в том числе страны ЕС, США, Великобритания, Австралия и Япония.

Голосование на выборах президента России пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года. ЦИК разрешил выдвинуться 11 кандидатам, в том числе идущему на пятый срок Владимиру Путину.