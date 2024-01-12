Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Россияне не могут пожертвовать на избирательную кампанию Путина

Россияне не могут пожертвовать на избирательную кампанию Владимира Путина, идущего на пятый срок президентства: деньги возвращаются обратно. Это выяснили активисты из Тюмени, Перми и Волгограда.

Сначала они попытались отправить Путину пожертвование от "иноагента" – деньги сразу же вернулись. То же произошло с пожертвованиями от "неиноагентов", не судимых и живущих по прописке.

Согласно отчёту о движении средств в избирательном фонде Путина, опубликованном ЦИК, от физических лиц ему поступило 200903 рубля, причём 200 тысяч пожертвовал один человек. Всю сумму Путин вернул. За получение денег от "иноагентов" можно попасть в закрытый реестр лиц, аффилированных с "иноагентами", – по закону, который подписал сам Путин в 2022 году.

Избирательный фонд Путина наполнили фонды регионального развития: они перечислили ему 472 миллиона рублей. По закону из фонда израсходовать можно только 400 миллионов, поэтому 72 миллиона Путин тоже вернул. Фонды регионального развития тесно связаны с "Единой Россией" и местными властями. Путин идёт на выборы самовыдвиженцем.

Кроме Путина, пожертвования от физических лиц крупнее 20 тысяч рублей (меньшие суммы в отчёте не раскрываются) получил кандидат от "Гражданской инициативы" Борис Надеждин.

Также избирательные фонды кандидатов могут лимитно пополнять их партии, юридические лица и сами кандидаты из собственных средств. Голосование на выборах президента России пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года.

Форум

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG