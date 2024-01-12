Россияне не могут пожертвовать на избирательную кампанию Путина

Россияне не могут пожертвовать на избирательную кампанию Владимира Путина, идущего на пятый срок президентства: деньги возвращаются обратно. Это выяснили активисты из Тюмени, Перми и Волгограда.

Сначала они попытались отправить Путину пожертвование от "иноагента" – деньги сразу же вернулись. То же произошло с пожертвованиями от "неиноагентов", не судимых и живущих по прописке.

Согласно отчёту о движении средств в избирательном фонде Путина, опубликованном ЦИК, от физических лиц ему поступило 200903 рубля, причём 200 тысяч пожертвовал один человек. Всю сумму Путин вернул. За получение денег от "иноагентов" можно попасть в закрытый реестр лиц, аффилированных с "иноагентами", – по закону, который подписал сам Путин в 2022 году.

Избирательный фонд Путина наполнили фонды регионального развития: они перечислили ему 472 миллиона рублей. По закону из фонда израсходовать можно только 400 миллионов, поэтому 72 миллиона Путин тоже вернул. Фонды регионального развития тесно связаны с "Единой Россией" и местными властями. Путин идёт на выборы самовыдвиженцем.

Кроме Путина, пожертвования от физических лиц крупнее 20 тысяч рублей (меньшие суммы в отчёте не раскрываются) получил кандидат от "Гражданской инициативы" Борис Надеждин.

Также избирательные фонды кандидатов могут лимитно пополнять их партии, юридические лица и сами кандидаты из собственных средств. Голосование на выборах президента России пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года.