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На якутского активиста составили протоколы за антивоенные акции

Айхал Аммосов (Игорь Иванов) с плакатом "Жених приехал"

Якутский городской суд принял два административных дела в отношении якутского активиста Айхала Аммосова (настоящее имя Игорь Иванов). Об этом сообщает "Медиазона".

27 апреля суд оштрафовал Аммосова на 500 рублей по статье о мелком хулиганстве. Друзья активиста со ссылкой на его адвоката рассказывали, что после заседания его увезли в отделение полиции №2 Якутска, где продержали всю ночь. Полицейские якобы угрожали Аммосову уголовным преследованием.

Заседание по второму делу, о "дискредитации" армии России, назначено на 28 апреля.

  • Полиция задержала Айхала Аммосова 25 апреля. Глава якутского отделения "Яблока" Анатолий Ноговицын связал преследование с "антивоенной позицией".
  • Ранее Аммосов вышел с плакатом "Жених приехал" к бюро ритуальных услуг. "Груз 200 едет", — подписал фотографию активист. Это отсылка к фильму Алексея Балабанова "Груз-200", в котором речь идёт о трупе советского солдата, убитого в Афганистане. Также Аммосов возложил цветы в память о погибших в Украине у мемориальной плиты "Город-герой Киев".

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