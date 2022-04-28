На якутского активиста составили протоколы за антивоенные акции

Якутский городской суд принял два административных дела в отношении якутского активиста Айхала Аммосова (настоящее имя Игорь Иванов). Об этом сообщает "Медиазона".
27 апреля суд оштрафовал Аммосова на 500 рублей по статье о мелком хулиганстве. Друзья активиста со ссылкой на его адвоката рассказывали, что после заседания его увезли в отделение полиции №2 Якутска, где продержали всю ночь. Полицейские якобы угрожали Аммосову уголовным преследованием.
Заседание по второму делу, о "дискредитации" армии России, назначено на 28 апреля.
- Полиция задержала Айхала Аммосова 25 апреля. Глава якутского отделения "Яблока" Анатолий Ноговицын связал преследование с "антивоенной позицией".
- Ранее Аммосов вышел с плакатом "Жених приехал" к бюро ритуальных услуг. "Груз 200 едет", — подписал фотографию активист. Это отсылка к фильму Алексея Балабанова "Груз-200", в котором речь идёт о трупе советского солдата, убитого в Афганистане. Также Аммосов возложил цветы в память о погибших в Украине у мемориальной плиты "Город-герой Киев".
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