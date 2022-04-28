На якутского активиста составили протоколы за антивоенные акции

Якутский городской суд принял два административных дела в отношении якутского активиста Айхала Аммосова (настоящее имя Игорь Иванов). Об этом сообщает "Медиазона".

27 апреля суд оштрафовал Аммосова на 500 рублей по статье о мелком хулиганстве. Друзья активиста со ссылкой на его адвоката рассказывали, что после заседания его увезли в отделение полиции №2 Якутска, где продержали всю ночь. Полицейские якобы угрожали Аммосову уголовным преследованием.

Заседание по второму делу, о "дискредитации" армии России, назначено на 28 апреля.