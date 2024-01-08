На юге Ливана убит один из командиров "Хезболлы"

На юге Ливана, как утверждается, в результате авиаудара израильской армии убит один из командиров радикальной шиитской группировки "Хезболла". Сообщения о его гибели, появившиеся в арабских и израильских СМИ, в понедельник подтвердила сама группировка. Утверждается, что Висам ат-Тавиль был старшим командиром спецподразделения "Радван", которое считается одним из наиболее боеспособных отрядов "Хезболлы".

Утверждается, что удар был нанесён по населённому пункту в 15 километрах от границы с Израилем. Израильские военные пока его не комментировали.

С начала эскалации на ливанско-израильской границе после нападения признанной террористической в США и ЕС группировки ХАМАС на Израиль в октябре погибли уже более 150 бойцов "Хезболлы". Есть погибшие и среди израильских военных. Перестрелки происходят почти каждый день, однако в крупномасштабные боевые действия они пока не переросли. Страны Запада и региона однако опасаются, что это возможно, - "Хезболла" постоянно выступает с угрозами Израилю, а представители Израиля настаивают на том, что необходимо обеспечить безопасность северной границы государства. Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, он предпочитает мирные способы достижения этой цели, но готов и к применению силы.

Израиль настаивает на том, что "Хезболла" должна отвести свои вооружённые отряды от границы. Представители "Хезболлы", тесно связанной с Ираном, в свою очередь, обвиняют Израиль в нарушениях суверенитета Ливана - в том числе в связи с недавним убийством в Бейруте одного из лидеров ХАМАС.