На Юрия Шевчука составили протокол из-за его слов о родине

На лидера группы ДДТ Юрия Шевчука после концерта в Уфе 18 мая составили протокол об административном правонарушении. Об сообщил в социальных сетях продюсер Радмир Усаев.

По его словам, сразу после концерта за кулисы "проникли силовики", изолировали Юрия Шевчука от группы, выставив на входе в гримёрку двоих сотрудников в форме спецназа, и в течении часа вели беседу "по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываниях Шевчука на предмет войны и Родины".

Полицейские сначала хотели задержать Шевчука, но потом просто дали ему на подпись протокол и уехали. "О чем [протокол], вы сами можете догадаться", — написал Усаев в инстаграме, не уточнив других подробностей.

Сам музыкант информацию о протоколе пока не комментировал.

18 мая в соцсетях появилось видео с концерта ДДТ, на котором Шевчук сказал: "Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина", - сказал Шевчук.

В апреле в Тюмени был отменен концерт ДДТ. Шевчук тогда предположил, что это могло быть связано с отказом группы выступать в зале с буквой Z, которая стала символом поддержки российского вторжения в Украину.