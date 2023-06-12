На занятия истории в российских вузах стали приходить проверяющие

На занятия истории в российских университетах на юге страны стали приходить проверяющие из министерств, которые контролируют работу преподавателей на соответствие взглядам властей. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на источники в вузах.

Преподаватель из Краснодарского края рассказал журналистам, что чиновники запретили им критиковать власть на лекциях ни в какой форме, "включая царя". Им также рекомендовали подавать спорные исторические факты сухо и без критики. Ещё один собеседник издания, который работает в одном из университетов Самары сообщил, что его коллегу-историка уволили с работы из-за исторической статьи.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что российская молодёжь попала под "шквал информационных атак", и ей нужно дать опору в виде "достоверных знаний". Глава государства предложил внедрить академический курс по истории и "обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений".

В 2022 году Минобрнауки вместе с группой под руководством бывшего министра культуры Владимира Мединского начали разрабатывать новый учебник истории для российских школ и вузов.

В апреле 2022 года министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что учебники истории дополнят "в том числе событиями, которые связаны со спецоперацией". В августе секретарь генсовета "Единой России" и вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что в России выпустят "правильный учебник истории", в котором будут главы о войне в Украине.