Путин заявил о "шквале информационных атак" на молодёжь

Президент России Владимир Путин заявил о том, что российская молодёжь попала под "шквал информационных атак", и ей нужно дать опору в виде "достоверных знаний". Глава государства предложил внедрить академический курс по истории и "обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений". Об этом Путин заявил на заседании Госсовета по вопросам молодежной политики.
По словам президента, российская молодёжь оказалась в уязвимом положении и под "шквалом информационных атак" из-за "известных событий геополитического характера". При этом Путин рассказал о неких добровольцах, которые помогают на войне в Украине и "показывают молодёжи пример".
Ранее стало известно, что новый школьный учебник по российской истории будет создаваться группой под руководством бывшего министра культуры Владимира Мединского.
- В июле Госдума приняла законопроект о создании государственной организации детей и подростков. Предполагается, что она займётся воспитанием молодёжи и сформирует им "ценностные ориентации" и мировоззрение на основе "традиционных российских духовных и нравственных ценностей". Участие в организации, как утверждается, будет добровольным. Позднее стало известно, что созданное по инициативе властей России движение детей и молодёжи получило название "Движение первых".
- "Пионеры" были одним из вариантов для названия новой организации. "Движение первых" - фактически синоним "движения пионеров", если иметь в виду английский первоисточник слова "пионер".
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