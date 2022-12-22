Путин заявил о "шквале информационных атак" на молодёжь

Президент России Владимир Путин заявил о том, что российская молодёжь попала под "шквал информационных атак", и ей нужно дать опору в виде "достоверных знаний". Глава государства предложил внедрить академический курс по истории и "обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений". Об этом Путин заявил на заседании Госсовета по вопросам молодежной политики.

По словам президента, российская молодёжь оказалась в уязвимом положении и под "шквалом информационных атак" из-за "известных событий геополитического характера". При этом Путин рассказал о неких добровольцах, которые помогают на войне в Украине и "показывают молодёжи пример".

Ранее стало известно, что новый школьный учебник по российской истории будет создаваться группой под руководством бывшего министра культуры Владимира Мединского.