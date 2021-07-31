В Афганистане талибы наступают на Герат, Кандагар и Лашкаргах

Вооружённые отряды движения "Талибан" (запрещено в России) вошли в пригороды Герата, полумиллионного административного центра одноимённой провинции на западе Афганистана. Правительственные войска оказывают сопротивление талибам и на юге страны, где антиправительственные силы экстремистских отрядов пытаются занять Кандагар, Гашкаргах.

Талибы контролируют около 50% территории страны, считают зарубежные наблюдатели. Но представители "Талибана" говорят, что у них под контролем находится 80% территории Афганистана.

В Кандагаре в лагерях для беженцев сейчас живут около 11 тысяч семей. Би-би-си, ссылаясь на оценки члена парламента Афганистана, сообщает, что угроза захвата города экстремистами "вполне реальна". По словам депутата, "Талибан" намерен сделать Кандагар своей временной столицей. Если падет этот город, то правительство потеряет контроль еще над пятью-шестью провинциями в юго-западном регионе.