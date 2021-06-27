На западе Канады за неделю сгорели четыре католические церкви

В Канаде в ночь на субботу в провинции Британская Колумбия, в двух разных поселениях, одновременно сгорели католические церковь Св. Анны и церковь Чопака. Шестью днями ранее, в День коренных народов Канады, в той же провинции Британская Колумбия сгорели две католические церкви.

Этим пожарам предшествовало обнаружение сотен могил индейских детей. Как пишет "Би-би-си", могилы находятся в местах, где ранее располагалилсь католические интернаты. Именно в эти заведения принудительно направлялись дети из семей местных коренных народов.

Полиция пока не делала заявлений относительно возможной связи между этими фактами и событиями.

"Расследование предыдущих двух пожаров и этих новых двух продолжается. Никто не арестован, обвинения никому не предъявлены", - объявил представитель местного отделения Королевской конной полиции Канады.



Глава местной индейской общины Нижний Симилкамин Кит Кроу рассказал корреспонденту канадской вещательной компании Си-би-си, что ему позвонили ночью в субботу и сообщили, что церковь Чопака горит. Когда он через полтора часа добрался до места, она уже сгорела дотла.