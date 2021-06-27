На западе Канады за неделю сгорели четыре католические церкви

В Канаде в ночь на субботу в провинции Британская Колумбия, в двух разных поселениях, одновременно сгорели католические церковь Св. Анны и церковь Чопака. Шестью днями ранее, в День коренных народов Канады, в той же провинции Британская Колумбия сгорели две католические церкви.
Этим пожарам предшествовало обнаружение сотен могил индейских детей. Как пишет "Би-би-си", могилы находятся в местах, где ранее располагалилсь католические интернаты. Именно в эти заведения принудительно направлялись дети из семей местных коренных народов.
Полиция пока не делала заявлений относительно возможной связи между этими фактами и событиями.
"Расследование предыдущих двух пожаров и этих новых двух продолжается. Никто не арестован, обвинения никому не предъявлены", - объявил представитель местного отделения Королевской конной полиции Канады.
Глава местной индейской общины Нижний Симилкамин Кит Кроу рассказал корреспонденту канадской вещательной компании Си-би-си, что ему позвонили ночью в субботу и сообщили, что церковь Чопака горит. Когда он через полтора часа добрался до места, она уже сгорела дотла.
- В мае и июне в двух местах на западе Канады были найдены 966 безымянных могил. Находившиеся в тех же местах два интерната были частью государственной программы ассимиляции индейцев в XIX-XX веках.
- Индейские дети в интернатах умирали в основном из-за тяжелых условий: строения интернатов были ветхими, плохо отапливались, и в них царила антисанитария.
- Программа ассимиляции действовала в Канаде с 1863 по 1998 год, за это время власти отобрали у родителей и поместили в интернаты более 150 тысяч индейских детей. В интернатах им запрещали говорить на родном языке и отучали от индейских традиций и образа жизни.
- Комиссия, созданная в 2008 году властями Канады, установила, что большинство выпускников не возвращались в свои общины, и назвала культурным геноцидом политику принудительной ассимиляции.
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