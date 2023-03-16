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На Западном берегу жертвами стрельбы стали 4 палестинца

После уличных столкновений (архив, дата не указана)

Представители Палестинской автономии сообщили, что в результате операции израильских сил в городе Дженин на Западном берегу Иордана были убиты четыре палестинца.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на данные армии Израиля, военные застрелили двух боевиков, находившихся в розыске за "террористическую деятельность". Был также застрелен человек, пытавшийся напасть на израильских солдат с ломом. Израильские военные говорят о произошедшей перестрелке между ними и участниками палестинских формирований.

В числе погибших был 16-летний подросток, еще 20 палестинцев получили огнестрельные ранения, четверо из них - тяжелые. Как уточнило палестинские министерство здравоохранения, среди убитых были высокопоставленные члены группировок "Исламский джихад" и "Хамас" Нидаль Хазем и Юсуф Шрим.

По данным властей Израиля, Хазем принимал участие в террористической деятельности, а Абу Ашрин занимался производством взрывчатки и стрелял по израильским военным.

Израильский армейский спецназ и пограничники вошли в центр Дженина в середине дня.

С начала этого года противостояние между палестинскими боевиками и израильскими силами на Западном берегу Иордана резко обострилось, отмечается в публикации Би-би-си. За последние месяцы в результате операций израильских сил погибли более 80 палестинцев, в том числе боевики и мирные граждане. В результате нападения палестинцев погибли 13 израильтян - все они были гражданскими, кроме одного сотрудника полиции.

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