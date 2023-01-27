В Иерусалиме обстреляли синагогу, погибли минимум 7 человек

В Иерусалиме в пятницу вечером неизвестный открыл огонь по прихожанам синагоги. Газета Jerusalem Post сообщает, что погибли по меньшей мере семь человек, 10 получили ранения. Нападавший был убит силами безопасности.

О террористе известно, что это житель арабского района города, предположительно близкий к группировке ХАМАС. Полиция ищет возможных сообщников стрелка, близлежащие районы оцеплены.

Предполагается, что атака могла быть местью арабского населения региона за ракетный удар, нанесённый израильской армией в ночь на 27 января по сектору Газа в ответ на обстрел со стороны Палестинской автономии Ашкелона и других населённых пунктов на юге Израиля.

Стороны обменялись ракетными ударами после рейда армии, пограничной полиции и общей службы безопасности Израиля в лагере для беженцев в Дженине, на Западном берегу реки Иордан. Израильская сторона утверждает, что целью рейда были участники радикальной группировки "Исламский джихад", которые планировали теракты. По утверждению Палестинской автономии, среди 11 погибших в результате обстрела была как минимум одна мирная жительница.

Обострение конфликта проходит на фоне начинающегося турне госсекретаря США Энтони Блинкена по Ближнему Востоку. В планах главы Госдепартамента – посещение Египта, Израиля и Западного берега.