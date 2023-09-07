На ж/д предупреждают о пожизненном сроке за диверсии

На релейные шкафы Южно-Уральской железной дороги нанесли трафаретные надписи, предупреждающие о пожизненном сроке лишения свободы за диверсии, сообщает "Медиазона".

Ранее такие надписи появились и в других регионах России - в частности в Псковской области.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину и особенно после объявления Владимиром Путиным так называемой частичной мобилизации противники войны во многих регионах России стали поджигать военкоматы, отделы полиции, здания городских администраций и релейные шкафы на железных дорогах. На данный момент известно о нескольких сотнях таких инцидентах. Только за атаки на инфраструктуру железных дорог задержаны свыше 60 человек.

Сначала уголовные дела о поджогах рассматривали по статьям о повреждении чужого имущества или хулиганстве. Позднее власти заявили, что такие случаи будут расцениваться как теракты и диверсии и наказываться многолетним, вплоть до пожизненного, лишением свободы. Первый приговор, в котором поджог военкомата был квалифицирован как теракт, вынесли в конце января 2023 года. Сейчас уже десятки граждан осуждены на длительные сроки заключения.