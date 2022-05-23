На жителя Тюмени завели уголовное дело о фейках про армию России

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о фейках про российскую армию и о реабилитации нацизма в отношении 23-летнего жителя Тюмени. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

По версии следствия, 11 апреля житель Тюмени опубликовал якобы фейковые материалы про армию России. Какие именно это были публикации ведомство не уточняет. Следственный комитет также сообщает, что 6 мая тот же житель Тюмени разместил фото "нацистского преступника" на сайте "Бессмертного полка". Ведомство утверждает, что обвиняемый признал вину. Суд отправил жителя Тюмени под стражу.

Телеграм-канал "Осторожно, новости" сообщает, что обвиняемым по уголовному делу является 23-летний программист Эдуард Щербаков. На сайт "Бессмертного полка" он якобы загрузил фото лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Ранее суд в Тюмени назначил 14 суток административного ареста местному предпринимателю Владимиру Фофанову, который на набережной сыграл на пианино гимн Украины.