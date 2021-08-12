На журналиста Веснина не стали заводить дело о клевете на полицию

Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела о клевете на полицейского в отношении журналиста "Эха Москвы в Петербурге" Арсения Веснина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор радиостанции Валерий Нечай.

Он отметил, что соответствующий ответ из Следственного комитета пришел депутату Заксобрания Петербурга Борису Вишневскому. Политик отправлял в ведомство запрос.

Проверку в отношении Веснина начали после того, как он рассказал об условиях содержания задержанных во время протестных акций. В своем телеграм-канале журналист написал, что сотрудники в отделе полиции №33 съели еду, которую активисты передали для задержанных. Информацию об этом он узнал из закрытого чата помощи задержанным. В МВД по Петербургу эту информацию опровергли.

В середине февраля Веснина вызвали в полицию, где следователь сообщил ему о возможном уголовном деле в отношении него. В начале июня журналист покинул Россию.