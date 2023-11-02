На журналистку Марию Пономаренко завели новое уголовное дело

Против журналистки издания RusNews Марии Пономаренко, отбывающей наказание по обвинению в распространении фейков о российской армии, возбуждено нового уголовное дело.

Как сообщает телеграм-канал RusNews со ссылкой на близкую подругу Пономаренко, которая получила от заключённой письмо, дело завели по статье о нанесении неопасного для здоровья вреда. Потерпевшими числятся сотрудники колонии, но журналистка утверждает, что ни на кого не нападала.

В феврале Ленинский районный суд Барнаула приговорил Пономаренко к шести годам лишения свободы по уголовному делу о распространении фейков о российской армии за публикацию в телеграме о ракетном ударе по драматическому театру в Мариуполе, в здании которого укрывались мирные жители. В результате погибли сотни людей.

Россия отрицает удар по театру. К обратному выводу пришли авторы расследований ОБСЕ и Amnesty International.

В мае Пономаренко была доставлена в исправительную колонию №6 в Алтайском крае. На фоне проблем со здоровьем и стресса у неё случился нервный срыв, после которого сотрудники колонии составили рапорт об оскорблениях в их адрес. Однажды Пономаренко упала в обморок, тогда на неё составили второй рапорт: её обвинили в нарушении режима, запрещающего заключённым лежать днём. Третий рапорт на журналистку был составлен, когда она не смогла встать с кровати по требованию надзирательницы из-за болей в пояснице.