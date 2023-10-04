Журналистка из Барнаула Мария Пономаренко, осуждённая за рассказ в телеграме об ударе по театру в Мариуполе в марте 2022 года, в колонии отправлена на 25 суток в штрафной изолятор. Одним из поводов для этого стал её обморок, который сотрудники колонии назвали непредусмотренным режимом отдыхом. Об этом пишет ОВД-инфо со ссылкой на её адвоката Дмитрия Шитова.

В феврале 2023 года Ленинский районный суд Барнаула приговорил Пономаренко к шести годам колонии по уголовному делу о распространении фейков о российской армии. Ложной информацией суд посчитал её публикацию в телеграме, в которой говорилось что российские военные уничтожили драматический театр в Мариуполе, похоронив под завалами сотни людей.

Россия неоднократно отрицала, что наносила удар по театру. К обратному выводу пришли авторы расследований ОБСЕ и Amnesty International. Международная правозащитная организация назвала это военным преступлением, отметив, что российская армия могла специально целиться в здание, зная, что там укрываются мирные жители.

В мае Пономаренко была доставлена в исправительную колонию №6 в Алтайском крае. На фоне проблем со здоровьем и стресса у неё случился нервный срыв, после которого сотрудники колонии составили рапорт об оскорблениях в их адрес. Один раз Пономаренко упала в обморок, тогда на нее составили второй рапорт: её обвинили в нарушении режима, запрещающего заключённым лежать днём. Третий рапорт на журналистку был составлен, когда она не смогла встать с кровати по требованию надзирательницы из-за болей в пояснице.

После рапортов журналистка 20 сентября была отправлена в ШИЗО сперва на 15 суток, затем ещё на 10. В камере холодно, что усугубляет состояние здоровья заключённой. После штрафного изолятора её планируют перевести на строгие условия содержания, пишет “ОВД-Инфо”.

Коллеги журналистки сообщили, что сотрудники колонии начали оказывать на нее давление после жалобы на условия надзирающему прокурору. Пономаренко рассказала об антисанитарии, некачественных продуктах, нехватке бытовых предметов, передаёт RusNews.

Штрафной изолятор — это самое суровое из предусмотренных законом наказаний для заключённых. Содержащимся в нём запрещаются свидания с родственниками, покупка еды во внутреннем магазине колонии, получение посылок. Типичная камера изолятора в российской колонии: продуваемое помещение площадью шесть квадратных метров, с голыми стенами.