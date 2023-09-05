На журналистку регионального проекта Русской службы Радио Свобода Север.Реалии Светлану Прокопьеву составлен протокол по статье о дискредитации российской армии. Об этом она узнала из карточки дела на сайте суда Пскова. По этой статье ей грозит штраф до 300 тысяч рублей.

В 2019 году Прокопьева стала обвиняемой по уголовному делу об оправдании терроризма. 2-й Западный окружной военный суд признал её виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Она обжаловала приговор, в том числе в Европейском суде по правам человека.

В марте 2022 года она уехала из России после обыска в её доме. Он был связан с уголовным делом о клевете в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Журналистка проходит по нему свидетелем.

В том же году МВД России и ФСБ начали собирать на Прокопьеву материалы, чтобы включить её в российский реестр иностранных агентов, передаёт Север.Реалии. Она была включена в него в июне этого года.