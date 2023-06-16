Российское министерство юстиции в пятницу пополнило список так называемых иностранных агентов. Ими объявлены экономист Сергей Алексашенко, режиссёр Виталий Манский, политик Лев Шлосберг и две журналистки Радио Свобода — Юлия Парамонова и Светлана Прокопьева.

Кроме того, в список попали дальневосточное региональное издание "Весьма" и антивоенный фонд "Свободная Якутия", выступающий за независимость региона от России.

Законодательство позволяет включать граждан в список агентов практически произвольно, отмечают правозащитные организации. Объявленные иноагентами обязаны маркировать свои публичные сообщения, вести отчётность и получении и трате денег, они поражены во многих правах. В том они не могут участвовать в избирательных кампаниях, преподавать в государственных вузах, работать в органах власти или быть при них экспертами.

Министерство юстиции считает иностранными агентами больше 450 человек и организаций, в том числе — правозащитников, журналистов, организации, занимающиеся решением социальных и экологических проблем, иностранных граждан, иностранные СМИ и компании.

Большинство иноагентов заявляют о своём несогласии с этим статусом. Правозащитные организации неоднократно обращали внимание российских властей на жестокость и неизбирательность законов об агентах.