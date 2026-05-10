На журналистку Радио Свобода Юлию Мучник составили два протокола по статье об участии в деятельности "нежелательной организации". Как сообщает "Медиазона", они поступили в Советский районный суд Томска.

Что именно стало поводом для составления протоколов, пока неизвестно. Мучник находится не в России.

Юлия Мучник работала на первой негосударственной телекомпании Томска ТВ-2 с 1991 года, является четырехкратным победителем конкурса ТЭФИ.

С июня 2016 года Мучник работает редактором региональной сети корреспондентов Русской службы Радио Свобода.

"Я занимаюсь двумя региональными проектами – Сибирь.Реалии и Север.Реалии. Это проекты, в которых мы с ребятами, журналистами, коллегами из регионов все эти годы старались рассказывать действительно о реалиях жизни в российских регионах, о том, как эти регионы живут на самом деле, потому что Россия – это не Москва. Потому что все самое важное на самом деле в России происходит в самых разных регионах", – рассказывала Мучник в 2025 году.