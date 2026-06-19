Набиуллина объяснила свою пропажу из публичного поля простудой

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина впервые с начала июня появилась на публике – она приняла участие в пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке.

Набиуллина объяснила свое двухнедельное отсутствие простудой, из-за которой она на некоторое время потеряла голос. "Единственное, что я могу сказать – это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье", – добавила она.

Ранее газета Financial Times писала со ссылкой на источники, что Набиуллина выпала из публичной повестки из-за острой респираторной инфекции.

С начала июня Набиуллина пропустила ряд важных мероприятий, включая Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Это породило слухи о ее возможной отставке. На пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента Reuters, Набиуллина не стала комментировать эти сообщения.

В пресс-службе ЦБ заявляли, что Набиуллина не смогла принять участие в ПМЭФ, так как она находится на больничном.