Пропавшая глава

Эльвира Набиуллина пропала. Сначала меньше чем за сутки глава Центробанка России отменила своё выступление на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда модератор панели, где должна была выступать Набиуллина, депутат Госдумы Андрей Макаров объяснил это "объективными причинами".

Затем 9 июня Набиуллина пропустила конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Экономист Вячеслав Ширяев утверждает, ссылаясь на свои источники, что у дома, где живёт руководительница Центробанка, пропала охрана. Что происходит?

Об исчезновении Набиуллиной в контексте процессов, происходящих в российской экономике, говорим с политологом Русланом Айсиным и экономистом Владиславом Жуковским.



