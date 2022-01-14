Начальник радиотехнических войск ВКС арестован по делу о взятке

В Москве по делу об особо крупной взятке арестован начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-майор Андрей Кобан. Об этом сообщает ТАСС из зала суда, где рассматривается вопрос о продлении меры пресечения офицеру.

Как передаёт РИА Новости, Кобан находится в СИЗО с ноября 2021 года. Однако об уголовном деле стало известно лишь 14 января, когда 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока ареста до 20 апреля.

По версии следствия, Кобан получил взятку в размере не менее пяти миллионов рублей от генерального директора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники.



На сайте НИИ указано, что он разрабатывает радиолокационные станции и комплексы и входит в состав росийского оборонного концерна "Алмаз-Антей", занимающегося созданием средств ПВО и ПРО.



Сам Андрей Кобан в ходе заседания суда заявил, что после обвинения в коррупции его сняли с должности начальника радиотехнических войск ВКС России, которую он занимал с 2013 года.