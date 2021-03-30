Генпрокуратура сообщила о росте взяточничества в России

В России в январе-феврале 2021 года выявлено более семи тысяч коррупционных преступлений, что на 11,8 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года. Размер причиненного материального ущерба вырос с 7 до 13 миллиардов рублей. Об этом говорится в сборнике Генпрокуратуры "Состояние преступности в России".

Около половины таких преступлений – три с половиной тысячи – приходятся на взяточничество. При этом по сравнению с началом прошлого года рост взяточничества составил более 20 процентов, следует из данных Генпрокуратуры. Размер трети взяток не превышает 10 тысяч рублей. Наибольшее число таких преступлений раскрыли в Башкирии, Москве и Краснодарском крае.

В 2020 году ущерб от коррупционных преступлений по уголовным делам в России (взятка, мошенничество, присвоение, растрата, злоупотребление должностными полномочиями) превысил 63 миллиарда рублей, сообщали ранее в Генпрокуратуре. Взятки до 10 тысяч рублей чаще всего берут сотрудники полиции, педагоги и сотрудники уголовно-исполнительной системы, уверяли в ведомстве.

В марте этого года Госдума одобрила в первом чтении законопроект, освобождающий чиновников и сотрудников правоохранительных органов от ответственности за коррупцию при "независящих" от них обстоятельствах. В числе таковых в законопроекте указаны стихийные бедствия, военные действия, пожары, эпидемии, террористические акты, а также другие происшествия, "находящиеся вне контроля физического лица". Под действие закона попадут сами депутаты Госдумы, а также сенаторы, судьи, прокуроры, таможенники, военные, главы муниципалитетов и члены избирательных комиссий с правом решающего голоса.