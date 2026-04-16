Начальника Западно-Сибирской дороги обвинили в получении взятки

Следственный комитет России сообщил о задержании начальника Западно-Сибирской железной дороги - филиала комании "РЖД". Как сообщили в ведомстве, его подозревают в получении взятки в размере более 50 миллионов рублей от коммерческих организаций "за общее покровительство". Представитель неназванной коммерческой организации задержан по подозрению в даче взятки.

Опубликовано видео задержания, на котором видно, что в нём участвовали сотрудники ФСБ.

В официальном сообщении не названо имя задержанного, однако, как сообщают СМИ и как следует из информации на сайте РЖД, это Александр Грицай. Он работает начальником дороги с 2018 года.

Западно-Сибирская железная дорога - одна из крупнейших магистралей РЖД, в частности к ней относятся железные дороги в Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае, в том числе часть Транссибирской магистрали. Отмечается, что дорога испытывает проблемы в связи с перегрузкой существующих путей, при этом инвестиции в реконструкцию БАМа и Транссиба в прошлом году были сокращены почти в четыре раза.