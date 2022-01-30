Начался сбор подписей против "партии войны" в российском руководстве

В Интернете начался сбор подписей против возможного российского вторжения в Украину. Документ под названием "Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве"опубликован на сайте "Эха Москвы". Под ним подписался ряд видных представителей российской интеллигенции. Сбор подписей ведёт Конгресс интеллигенции.

Как говорится в заявлении, "граждане России фактически становятся заложниками криминального авантюризма, в который превращается внешнеполитическая линия России. Они не только живут в неопределенности – начнется ли большая война, но и наблюдают резкий рост цен и падение национальной валюты". Авторы документа утверждают, что внутри российской власти сформировалась "партия войны", которая хочет навязать обществу "идею священной войны с Западом". Авторы же заявления хотят выразить "точку зрения той части российского общества, которая ненавидит войну, и считает преступлением даже само использование военной угрозы". По их мнению, "России не нужна война с Украиной и Западом", а возможная война "не только не соответствует интересам России, но и несёт в себе угрозу самому ее существованию".

Подписавшиеся под заявлением утверждают, что сделают всё возможное, чтобы предотвратить войну. Среди них, в частности, правозащитники Лев Пономарев*,

Валерий Борщев, Светлана Ганнушкина, политики Леонид Гозман, Григорий Явлинский, Лев Шлосберг, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, писатель Виктор Шендерович*, поэт Вероника Долина и другие. Многие из них подписывали ранее другие открытые письма с осуждением российской политики в отношении Украины.

Кто именно входит в "партию войны" в российском руководстве и кто, соответственно, принадлежит в нём к "партии мира", из письма неясно.

Российские власти заявляют, что не готовят военного вторжения в Украину и не хотят войны. Число подобных заявлений в последние дни растёт - о нежелании войны заявили, в частности, глава МИД России Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев и другие. При этом страны Запада и Украина отмечают, что Россия продолжает наращивать свою вооружённую группировку у украинских границ и призывают Москву, в случае, если она действительно выступает за мир, к деэскалации ситуации. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье заявил, что если российские официальные лица всерьёз говорят о том, что желают мира, то они должны продолжить дипломатические переговоры, а также отвести войска.

* Лев Пономарёв и Виктор Шендерович включены в реестр СМИ-"иностранных агентов".