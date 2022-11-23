Начался суд над Ильёй Яшиным. Ему продлили арест на полгода

Мещанский районный суд Москвы в среду начал рассматривать уголовное дело против оппозиционного политика Ильи Яшина. Его обвиняют в распространении фейков о российской армии. Недостоверной информацией следствие считает слова Яшина о гибели мирных жителей украинского города Буча после российского вторжения в Украину.

Яшин, бывший глава Совета депутатов Красносельского округа Москвы, соратник Бориса Немцова и Алексея Навального, был задержан в конце июня по административному делу, а после отбытия ареста вновь задержан - уже по уголовному. С июля он находится в московском СИЗО "Бутырка".

В суд в среду его пришли поддержать около 30 человек. В ходе слушаний приставы выгнали их из зала после того, как с подсудимым поговорила политик Юлия Галямина, - сообщает "Медиазона".

Суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока пребывания Яшина в СИЗО. Защита просила изменить меру пресечения. Судья постановила оставить его в СИЗО на полгода - до мая 2023 года.

Сам Яшин настаивает на своей невиновности, о чём ещё раз заявил в суде. Он также отметил, что мог бы уехать из России, на что власти ему, по его словам, намекали, однако решил остаться, поскольку "любит свою страну".

Поводом для уголовного преследования Яшина стал стрим в Youtube, в котором Яшин говорил об убийствах в Буче и, в частности, критически оценивал аргументы российской стороны, которая утверждала, что российские военные к ним не причастны. По делу о фейках политику грозит до 10 лет лишения свободы. Самый большой срок по этой статье в России на данный момент пока получил бывший коллега Яшина по Красносельскому совету депутатов Алексей Горинов - 7 лет колонии.