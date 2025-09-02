Начался суд по делу отца оппозиционера Леонида Волкова

В Екатеринбурге во вторник начался суд по делу математика Михаила Волкова - отца оппозиционера Леонида Волкова. Его обвиняют в финансировании экстремистской организации. Как сообщает "Медиазона", на суде стало известно, что в основу обвинения легли два перевода по тысяче рублей в пользу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Эту организацию, в руководство которой входит живущий сейчас за рубежом Леонид Волков, российские власти в 2021 году признали экстремистской.

Михаил Волков после этого, по версии следствия, сделал два перевода - 5 августа и 5 сентября 2021 года. Как пишет "Медиазона", он признал вину.

В апреле стало известно о возбуждении уголовного дела против Михаила Волкова, у него прошёл обыск. В качестве меры пресечения с него взяли подписку о невыезде. Защита просила закрыть заседание суда от прессы, потому что "журналисты атакуют квартиру и не дают [Михаилу Волкову] прохода", а также в связи с проблемами 69-летнго подсудимого со здоровьем. Судья в просьбе отказала.

Михаил Волков - доктор физико-математических наук, профессор и бывший завкафедрой алгебры и фундаментальной информатики Уральского федерального университета. Он был уволен с должности в феврале 2025 года.

По статье о финансировании экстремистской организации Волкову может грозить до 8 лет колонии, но суд может назначить и наказание, не связанное с лишением свободы.

Против граждан, которые делали денежные переводы ФБК после его признания экстремистской организацией, в России возбуждают уголовные дела. "Медиазона" в августе сообщала, что известно о по меньшей мере 76 таких делах, с момента публикации их число увеличилось. Вынесены десятки приговоров, большинство не связаны с лишением свободы, в основном, это крупные штрафы. Критики ФБК, в том числе из числа сторонников оппозиции, утверждали, что фонд недостаточно хорошо позаботился о безопасности тех, кто переводил ему деньги. "Неосмотрительность" со стороны фонда в интервью "Медузе" признал его бывший директор Иван Жданов.