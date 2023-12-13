Начался судебный процесс по делу о шпионаже в отношении сотрудника BND

Перед Высшим судом земли Берлин предстал бывший сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Карстен Линке, которого обвиняют в шпионаже в пользу России. Генеральный прокурор ФРГ предъявил ему и его предполагаемому сообщнику, бизнесмену Артуру Эллеру, обвинение в разглашении государственной тайны при отягчающих обстоятельствах. Заседания будет вести председательствующий судья Детлев Шмидт.

Бывший сотрудник BND обвиняется в передаче ФСБ за особое вознаграждение секретной информации об операциях разведывательной службы. По версии следствия, Линке распечатал и сфотографировал в общей сложности девять документов BND и передал их Эллеру. Местом передачи были Берлин и город Пуллах в Баварии, где расположены главные офисы спецслужбы.

Сообщается, что Эллер действовал в качестве посредника, который доставлял документы в Москву и передавал их сотрудникам ФСБ. Важную роль при установлении контактов с ФСБ играл российский предприниматель. В суде его имя не назвали, но предполагается, что это Виса Мизаев. Поскольку он находится за границей, германские правоохранительные органы не смогли привлечь его к следствию, и он не предстанет перед судом.

Благодаря свидетельским показаниям, данным в ходе следствия Эллером, прокуратуре удалось реконструировать ход событий. Обвиняемые познакомились в мае 2021 года на празднике спортивного объединения в городе Вайльхайме, расположенном недалеко от Мюнхена. Линке в это время работал начальником отделения технической разведки в офисе BND в Пуллахе. Ранее оба обвиняемых служили в бундесвере. Затем Эллер занимался торговлей золотом и драгоценными камнями.

В материалах следствия говорится, что в сентябре 2022 года Карстен Линке во время встречи с Артуром Эллером и российским предпринимателем в ресторане на озере Штарнбергер Зее в Баварии дал согласие на сотрудничество. Непосредственно после этого сотрудник спецслужбы передал первые материалы Эллеру, который доставил документы в Москву. Следствие выяснило, что последний несколько раз встречался в Москве с сотрудниками ФСБ. Все билеты на самолет и пребывание в гостинице были оплачены российским предпринимателем.

Федеральная прокуратура ФРГ сообщила, что Линке получил от российской стороны 450 тысяч евро, вознаграждение Эллера составило 400 тысяч евро. Бизнесмен привез деньги из Москвы наличными в конвертах. При этом Линке, используя свое служебное положение, обеспечил ему обход таможенного контроля в аэропорту.

По информации центральной студии телерадиокомпании ARD и канала rbb, Линке передал российским спецслужбам чрезвычайно секретную информацию о ходе ведущихся операций BND. В частности, речь шла о прослушке электронной коммуникации подразделений ЧВК "Вагнер". Передача документов через Линке и Эллера привела к провалу операции, так как российская сторона незамедлительно изменила шифры и процессы коммуникации.

Раскрытие шпионов стало возможным благодаря "партнерской спецслужбе", сообщает ARD. В ходе процесса будет рассматриваться вопрос о масштабах вреда, нанесенного имиджу и оперативной деятельности Федеральной разведывательной службы. Год назад руководство BND пыталось завуалировать истинные размеры ущерба из-за утечки секретной информации.

Для наблюдения за судебным процессом аккредитовано множество журналистов, однако пока сложно оценить, какая часть информации станет доступна общественности. По оценке ARD, не исключено, что часть заседаний будет проводиться за закрытыми дверями.