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Der Spiegel назвал мужа участницы российского списка Forbes возможным сообщником агента ФСБ

Муж участницы российского списка самых богатых бизнесменов России Ольги Белявцевой Виса Мизаев подозревается Берлином в работе с завербованным Москвой сотрудником немецкой разведки. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

Издание опубликовало подробную информацию о возможных сообщниках сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии Карстена Линке, заподозренного в работе на Россию. Издание предполагает, что Мизаев был контактным лицом предполагаемого российского агента. Информация основывается на показаниях предполагаемого сообщника Линке: германского бизнесмена с российскими корнями Артура Эллера.

Эллер, как пишет Der Spiegel, дал следователям подробные показания о своих встречах с Мизаевым. Он познакомился с ним 24 октября 2020 года в московском отеле Ritz-Carlton у Красной площади. По информации западных спецслужб, Мизаев поддерживает дружеские отношения с одним из высокопоставленных сотрудников ФСБ. Ранее он был женат на гражданке ФРГ и обладал германским ВНЖ. Следователи установили его место регистрации в Эрдинге под Мюнхеном. По информации издания, у россиянина есть гражданство одной из бывших колоний Великобритании в Карибском море.

Линке и Мизаев впервые встретились в августе 2022 года в отеле Pöltner Hof в баварском городе Вайльхайме, где до декабря прошлого года проживала его семья. На встрече присутствовали также Эллер и бывший солдат Бундесвера, функционер радикально-правой партии "Альтернатива для Германии".

Мизаев надеялся, что Эллер с помощью Линке. сможет организовать для него получение бессрочного ВНЖ в Германии. В качестве оплаты Мизаев, как утверждается, пообещал Эллеру долевое участие в своём бизнесе в Африке. По его просьбе Эллер также получил от Линке актуальные списки попавших под санкций ЕС российских граждан (эта информация публикуется в официальном журнале ЕС в открытом доступе — РС).

Три недели спустя Линке, как утверждается, пригласил Эллера на встречу в берлинском ресторане, где познакомил его со своим коллегой Филиппом. Эллер получил служебный телефон немецкой разведки и служебный псевдоним. Разговор был продолжен в казино, а затем в берлинском борделе "Артемис".

12 сентября 2022 года Эллер, Линке и Мизаев встретились в ресторане на берегу баварского озера Штарнбергер-Зе. Вероятнее всего, в этот момент произошла вербовка сотрудника немецкой разведки, пишет Der Spiegel.

Линке обратился к Эллеру через две недели. Во время встречи на спортивной площадке территории германской разведслужбы в баварском городе Пуллахе Линке передал бизнесмену конверт с таблицами. По сведениям Spiegel, речь шла о высоко секретной информации о наёмниках "ЧВК Вагнера", находящихся в Африке и в Украине.

23 сентября 2022 года Эллер прилетел через Стамбул в Москву. Там он встретился с агентами ФСБ. Во время второй встречи они передали ему бумаги с вопросами, который тот переслал Линке в зашифрованном мессенджере. Москва намеревалась получить через агента информацию о местонахождении американских систем залпового огня HIMARS и передвижении немецкого комплекса ПВО "Ирис-Т" в Украине. Тот смог получить только часть информации, за что, как утверждается, получил конверт с несколькими сотнями тысяч евро.

В декабре 2022 года Эллер был задержан в аэропорту при попытке въехать в Германию. Мизаев остаётся на свободе, он пользуется документами на имя Олег Шишкин. Состояние его жены, по оценке российской версии Forbes, — 600 миллионов долларов. Супруги материал на момент публикации новости не комментировали.

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