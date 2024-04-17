Над Мордовией и Татарстаном сбиты беспилотники

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода 17 апреля с семи утра по московскому времени временно не принимали и не отправляли самолёты. Об этом сообщила Росавиация.

Аэропорты закрыли "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", не уточнив подробности.

Российские власти обычно приостанавливают работу аэропортов во время атак беспилотников.

Сегодня утром Минобороны России сообщило о сбитом украинском беспилотнике над территорией Мордовии, которая граничит с Нижегородской областью и Татарстаном.

Это вторая атака дронов на регион за неделю. В ночь на 11 апреля над Мордовией, которая находится примерно в 700 км от украинской границы, перехватили и уничтожили два беспилотника.

В 11:20 по московскому времени в Минобороны России отчитались о втором сбитом беспилотнике в Поволжье – над территорией Татарстана.

Это вторая атака на регион за месяц. Впервые Татарстан, который находится более чем в одной тысяче километров от границы с Украиной, подвергся атаке дронов 2 апреля.