Надежда на 2023-й. Эдуард Тополь – с новогодним сюжетом

Подводя итоги ушедшего года, опускаю бесчисленные личные и мировые убытки и жирным шрифтом вывожу положительное сальдо надежд на наступивший 2023-й…

Для всего мира – надежда на полное выздоровление от ковида.

Для США – надежда на прекращение политических, расовых и прочих конфронтаций.

Для Европы – надежда на морозоустойчивость и единение европейцев перед угрозой кремлёвского шантажа.

Для Украины – надежда на победу в войне с агрессором и полное восстановление страны.

Для заколдованной России – надежда на гибель режима кремлёвского Кощея. И пусть оковы тяжкие падут, Россия вспрянет ото сна и на осколках путинвластья возникнет новая страна. Мирная и доброжелательная.

Для Израиля – надежда на то, что, встретив Новый год с новым правительством во главе с Биньямином (Биби) Нетаньяху, страна расцветёт и получит титул "Биби-лэнд Ближнего Востока".

Для аудитории Радио Свобода... Так случилось, что "Свобода" сопровождает всю мою жизнь. В пятидесятых годах мой папа запирался по ночам на кухне и включал ламповый радиоприемник "Октябрь". Даже сквозь закрытую дверь я слышал хрип глушилок и прорывающийся сквозь них голос: "Говорит Радио Свобода!" В семидесятых годах я месяцами жил под Москвой в доме творчества "Болшево" Союза кинематографистов СССР. Это было красивое здание гостиничного типа с комнатами, где обитали классики советского кино, да и советской культуры вообще… Но если после десяти вечера вы шли по коридору, то едва ли не из-за каждой двери доносился всё тот же хрип глушилок и голос: "Вы слушаете Радио Свобода!" В девяностые годы "Свобода" знакомила слушателей с моим романом "Красная площадь", а теперь я публикуюсь на этом сайте. Так вот, в моих надеждах на 2023 год для тех, кто слушает, читает, смотрит "Свободу" тайком от своих правителей: ваши темницы рухнут, и свобода вас встретит радостно…

А для меня лично – надежда не болеть и написать ещё что-нибудь, достойное всеобщего внимания.

Эдуард Тополь – писатель



Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции​